Faten LAHMAR

Dotée d'une double compétence technique-marketing dans les dispositifs médicaux (imagerie médicale, scialytiques, bras de distribution de fluides médicaux..)



J'ai eu des missions très variées dans l'application, le lancement de nouveaux produits, le marketing, la veille technologique et concurrentielle, la réponse aux appels d'offre et le management.

Je m’intéresse aussi à la télémédecine et ses enjeux, J'ai mené une enquête auprès des radiologues et manipulateurs dans le cadre de la mise en place d'un système de téléradiologie entre CH Hazebrouck, Bailleul et Armentières.



Vivement intéressée par le domaine médical et les nouvelles technologies, je souhaiterais aujourd'hui intégrer une société dynamique pour mettre à profit ma motivation et mon esprit d’équipe dans un emploi constructif.



Spécialisations : Gestion de projet, Lean engineering, Marketing opérationnel

Matériel médical et dispositifs médicaux: Laser à diode, pousse seringue, équipements pour bloc opératoire, Fibres optiques, dosimétrie, imagerie médicale, Scialytiques, fluides médicaux..

Informatique médicale : Logiciel de planification thérapeutique, les normes de stockage et de transmission d’information médicale, systèmes d’information hospitaliers.



Mes compétences :

Appels d'offres

Marketing opérationnel

Management de projet

Étude de marché

Démonstration

Technologies biomédicales

Télémedecine