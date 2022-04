Fremon CHRISTOPHE

Je suis marié et suis papa d’un petit garçon de 12 ans .



je souhaite vivement retrouver un emploi, suite à un licenciement économique chez brampton renold.

Je souhaite mettre mon expérience et mes compétences acquises au service de votre société.

Mes différents emploies me permettent de travailler en équipe et aussi en autonomie si nécessaire. Je suis une personne soucieuse du travail bien fait et m’investit dans toutes les missions qui me sont confiées et gestion d'équipe .

Ayant travaillé en restauration et également en usine(renault trucks)

Je suis réactif et organisé, La polyvalence est ma principale qualité.

Donner toujours plus de moi même et apprendre des autres, car pour moi la vie est 1 perpétuel apprentissage, on a toujours à apprendre des autres et la critique est constructive.

Je suis quelqu’un d’enthousiaste.



Mes compétences :

SAP

SIM

VTPX

SST

Premier moyen d'incendie

Geste et posture

5S

Lawson M3