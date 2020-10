Gabriel CURTET

De formation marketing (Ecole de Commerce, Majeure Marketing), j'ai travaillé 10 ans dans le marketing, à la fonction de Chef de Produits/Groupe, avant de devenir Responsable Marketing & Communication (à dominante Web).



Fort d'une solide expérience, je me suis lancé dans l'accompagnement des sociétés désireuses d'améliorer leur performance sur le Web, par le Référencement.



Passionné par la linguistique, j'ai un vif intérêt pour le Référencement et le sujet des moteurs de recherche. Je suis convaincu que le Référencement (ou SEO, pour Search Engine Optimization) est une activité vitale pour le succès des marques/entreprises.



Ce sont ma passion, ma curiosité et mes compétences que je mets au service des entités désirant améliorer la performance de leur site Web.