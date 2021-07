Gabriel FREUCHET

Cest dans un contexte dynamique que jexerce mon métier de Superviseur Réseaux au sein de Free Réseau depuis 3 ans. Une excellente autonomie et un sens aigu des priorités sont indispensables sur ce poste afin de prioriser et gérer efficacement les différentes tâches.

De par ma mission en tant que Support Métier, jai pu :

- Développer ma capacité à être à lécoute et apporter des solutions en adéquations avec les demandes

- Être force de proposition dans la mise à jour et la création de divers projets et processus, de la conception à la mise en œuvre

- Déployer des processus et former les collaborateurs afin de leur apporter des informations claires et précises nécessaires à leurs tâches

- Mettre à jour des bases de connaissances et procéder à lexécution de scénarios tests

- Effectuer des analyses et des reportings