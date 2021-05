Gael GIRAUD

Mes principales attributions au cours de ces dernières années :

- Gérer un portefeuille de projets / clients

- Monter des offres commerciales (marchés publiques et privés) avec l'appui des services internes à l'entreprise et/ou en supervisant des partenaires externes (BE, fournisseurs ...) ;

- Etre un interlocuteur privilégié pour mes clients, faire l'interface entre les équipes internes (techniques, juridiques, financières) et les clients ;

- Définir le planning et l’enchaînement des taches menant à la réussite d'un projet ;

- Suivre l'avancement des dossiers et projets en phase de conception/réalisation aussi bien à l'interne que coté client = veiller a l'obtention des financements, des autorisations administratives, au maintien du planning et du taux de marge nette ;

- Contribuer au développement commercial = participer aux principaux événement régionaux, entretenir des rapports privilégiés avec les clients, intervenir sur des détections pour se placer en amont des offres ;

- Animation de réunions, conférences, salons spécialisés/workshops ;

- Participer à la mise en place d'outils de suivi de projets pour les équipes commerciales.



Mes compétences :

Enseignement

Gestion de projet

Recherche et Développement

Ingénierie

Thermique du bâtiment

Thermique industrielle

Énergies Renouvelables

Économies d'énergie

Écologie

Écologie industrielle

Écologie marine

Ecologie des eaux douces

Développement durable

Code de l'Environnement

Hydraulique

Géologie

Chargé de projet

Communication d'entreprise

Réseaux de Chaleur

Biologie

Environnement et développement durable

QHSE

Economie verte

Management

Environnement

Business plan

Stratégie d'entreprise

Lean management

Business developpement

Industrie

Indicateurs de pilotage

Indicateurs de performances

PROJETS COMPLEXES

Commercial

Indicateurs Qualité

Indicateurs sociaux

Réseaux sociaux professionnels

Stratégie Commerciale et Développement d'affa

Offres commerciales

Coordination de projets

Négociation

Communication

Coordination technique

Gestion commerciale

Nucléaire