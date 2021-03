Gael GOMEZ

---------------------------------https://www.videost-pro.com -----------------------------------



Réalisation professionnelle de vidéos en tout genre. Fort dune expérience de plusieurs années en la matière, je fournis ici des prestations de qualités pour servir au mieux vos envies et projets artistiques.



Passionné par l'univers de la vidéo depuis longtemps, j'ai réalisé toutes sortes de vidéos (Evénements d'entreprises, Spectacles, Mariages, Interviews, Captations Lives, Événements presses, Vernissages, Conférences, Colloques, Fictions etc) en travaillant à côté sur la gamme dAdobe.



Voici les services que je propose:

-Prise de contact: Mise en place d'un cahier des charges, explication du besoin, de vos attentes etc

-Écriture de sujet/ Scénario

-Préparation technique et artistique en vue du tournage

-Shooting, Photographie

-Tournage: Réalisation, cadre etc

-Post-production: Montage image, son et Etalonnage du projet, Export final etc



Matériel à disposition:

Drone DJI Mavic Pro 4K

Sony A7 III/ Boitier Canon 5D Mark III + Kit d'optiques et accessoires (filtre ND etc)

2 Kits HF Rodelink/ Saramonic / Zoom H6

Kit d'éclairage professionnel

Trépied(s), Monopod, Light Panel, Enregistreurs externes etc



Post-production/Etalonnage:

Station de Montage Adobe CC 2018 (Première Pro, Photoshop, After Effects)

DaVinci Resolve



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous aide dans votre projet.



https://vimeo.com/523738724



Mes compétences :

Communication corporate

Clipper

Gestion de projet

Réalisation audiovisuelle

Montage vidéo

Cadrage

Film institutionnel

Prise de vue vidéo

Réalisation de films