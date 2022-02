Soucieux de la qualité du service, je véhicule une image positive et professionnelle et interviens en toute autonomie

selon les besoins des clients et les aides à résoudre les dysfonctionnements du matériel et des applications.





Mes compétences :

Développement en PHP / HTML / SQL

Développement en Visual basic / VBA

Support Technique

Domotique

Informatique

Courant faible / Fort

Réseau informatique

Contrôle accès

Interphonie