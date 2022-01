Gael VANNIER

Acheteur / approvisionneur avec plus de 13 années d'expériences professionnelles et plus de 5 années passées à occuper des postes liés aux approvisionnement et achats.

J'ai débuté en tant qu'assistant logistique et achat chez E3 Cortex ou j'ai pu mettre en place des politiques de stockage en lien avec l'acheteur de la société. De plus j'ai développer la communication de l'entreprise avec la mise à jour du site Internet de la société suite à un passage d'appel d'offre et en veillant à sa mise à jour ensuite.

J'ai ensuite passer 2 ans chez Klubb, leader dans la fabrication de nacelle élévatrices sur véhicules en tant qu'acheteur/approvisionneur. J'ai piloter un budget achat de 30.000K€. J'ai pu réaliser des économies à travers un sourcing fournisseurs sur lEurope. J'ai aussi fluidifier les échanges avec la production en mettant en place divers indicateurs.

Finalement j'ai occupé le poste de responsable achat pour le groupe ITQ Securité qui opère dans le domaine de la sécurité et de la surveillance. J'ai eu pour tâche de mettre en place une politique achat en lien avec la direction ainsi qu'une politique de stockage suite à l'acquisition d'un entrepôt. Tout en effectuant les achats et négociations nécessaires au bon fonctionnement de toutes les entités du groupe.