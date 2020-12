Gaël VERNEUIL

- Bac+5 universitaire et bénéficiant d'une double compétence Bio-Informatique, j'ai acquis des connaissances et compétences techniques avant d'évoluer vers la gestion de projets notamment informatiques et le déploiement de S.I dans le domaine Santé.



- Connaissances en Informatique :

• Langages : C, Objet C++, SQL, HTML, Javascript, ASP, VBScript

• Bases de Données : Relationnelles, MySQL, Access, 4D

• Génie logiciel : Méthode Objet UML / Cycle de vie du logiciel et phases de développement en V

• Autres connaissances : Data Mining, Réseaux, IHM

• Outils : WEBDEV (WLangage), ERP, DXCARE (Coatation actes médicaux), GLIMS/SNEP (Système de Gestion Laboratoires), STARE/STADE (Résultats médicaux), GILDA (Identité patient), VALAB (Validation Assistée Laboratoires), DMP (Dossier Médical Personnel), SI "Nucléaire"



- Connaissances en Biologie :

• Biologie (cellulaire, moléculaire), Biochimie, Génétique (formelle, moléculaire, des populations), Chimie, Microbiologie/Immunologie, Biotechnologie (animale, végétale), Pharmacologie, Sciences de la Terre, Éthologie, Biologie/Physiologie animale et végétale,

• Biophysique, Physique, Mathématiques, Statistiques



Mes compétences :

AMOA MOA

Audit

Biologie

Chef de projet

Conseil

Consultant Fonctionnel

Gestion de projet

Informatique

Médical

Recherche

Santé

Système d'informations

SQL