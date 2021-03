Gaelle CHAUVEL

Double compétence commerciale et marketing, je recherche de nouvelles opportunités en tant que chef de produit dans le secteur Cosmétique ou Pharmaceutique.

Passionnée de voyage et par la rencontre de différentes cultures, un poste à l'international me permettrait d'allier mes expériences et mon niveau courant en anglais (965/990 TOEIC).



Mes compétences :

Vente

Soins esthétiques

Marketing

Management

Cosmétique

Beauté

Formation

Commerce international

Négociation commerciale

Traduction espagnol français

Traduction anglais français

Qualité

Marketing international

Conception pédagogique

Animation commerciale

Animation de formations

Gestion des ressources humaines

Stratégie d'internationalisation

Stratégie

Développement commercial

Prospection commerciale