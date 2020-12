Gaëlle LE BOHEC

Je travaille depuis 15 ans chez Euroclear, un groupe qui offre des services financiers à des institutions bancaires. Je suis actuellement responsable d’une équipe en charge de la mise en place de projets dans la division opérationnelle commune aux filiales françaises, belges et hollandaises. J’ai auparavant occupé des fonctions de chargée d'études et d'accompagnement du changement/organisation.



Mon expérience inclut notamment:

-la planification et la gestion des phases de tests et de lancement de projets;

-la réalisation d’études et de diagnostics opérationnels et organisationnels;

-la formalisation des besoins, la rédaction de dossiers de décision et de cadrage;

-la participation à un projet de réorganisation.



Ceci en relation constante avec la Direction Générale, les comités de projets, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.



J’ai également pu acquérir des compétences en termes de changements organisationnels, de management transversal et de gestion d’équipes multiculturelles.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Conduite de projets

Organisation