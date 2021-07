Gaelle MULLER

Forte d'une expérience de plus de 5 ans dans le secteur pharmaceutique - contrôle qualité - mes différentes missions en chimie analytique m'ont permis de développer un large éventail de compétences :

+ analyses physico-chimiques : HPLC, GC-MS, RMN, UV-vis, IR, pH, dosages, impuretés, tests d'identification, ...

+ domaines : industrie pharmaceutique (des matières premières aux produits finis et stabilité), recherche en collaboration avec l'industrie cosmétique, extraits de plantes

+ Validation de méthodes

+ compétences connexes : revue documentaire, saisie informatique, préparation de solutions et appareils, interprétation de résultats, participation à la mise au point de techniques d'analyse, résumés,...



Mes compétences :

Chimie analytique

Industrie pharmaceutique

HPLC

GC-MS

Techniques de laboratoire

Bonnes Pratiques de Fabrication

Qualité

Assurance qualité

Contrôle qualité