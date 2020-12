Gaëlle PAYS

Possédant des qualités relationnelles, de nature dynamique, positive et adaptable, j'ai développé au cours de mon parcours universitaire et professionnel diverses compétences dans le domaine de l'insertion socioprofessionnelle, commercial, pédagogique et du handicap.

A la recherche d'une opportunité, je suis à l'écoute de toute proposition dans le domaine de l'insertion sur le 64.



Mes compétences :

Pédagogie

Démarche commerciale

Animation de formations

Bilan professionnel

Accompagnement collectif

Insertion socioprofessionnelle

Orientation professionnelle

Accompagnement individuel

Aide au recrutement

Partenariats