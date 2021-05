Passionné depuis des années par l'informatique,

J'ai pu valider mes acquis via une formation informatique pour adulte diplômante de niveau 3,



Curieux et tenace, professionnel, bon esprit d'équipe, sens de l'écoute, sont les mots qui reflètent le plus ma personnalité.



Mes compétences :

PHP

Javascript

Webmaster

Hotliner

Technicien informatique

Jquery

Développement Web LAMP

Administration linux

MySQL