Ganesha Events MARTINE FONTAINE

Conseil en image, relooking et maquillage professionnel à Bruxelles



Ganesha Events, situé à Bruxelles en Belgique, exerce son activité dans les domaines du maquillage professionnel et du conseil en image. Sa gérante, Martine Fontaine, est elle-même maquilleuse depuis plus d'une vingtaine d'années et se spécialise depuis 2005 dans le conseil en image reflétant les besoins et les personnalités de chacun.



Ganesha Events réunit un ensemble de professionnels qui ont fait de leurs passions pour la beauté, le maquillage, la mode, la nature humaine et le conseil en image, leurs métiers. Auprès des particuliers notamment, mais également des administrations, des entreprises ou des associations, ils interviennent pour une gamme de services large et créative :



•Conseil en image

•Maquillage professionnel

•Formations maquillage - grimage - conseil en image

•Maquillage Mariage

•Ateliers et Séminaires



Mes compétences :

Maquillage

Conseil en image (relooking)

Formation pro : Maquillage-Conseil en image

Services - Formations - Ateliers - Séminaires

Conseil en communication