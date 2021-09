Geneviève GENEVIÈVE SILVESTRO (SILVESTRO)

Je suis actuellement enseignante titulaire Education Nationale en Sciences de l'Ingénieur, spécialité Ingénierie Electrique (région Rhônes-Alpes).



Ingénieure INSA de Lyon de formation initiale, en Génie Electrique (GE84), j'ai occupé différents postes dans le domaine du génie électrique, de la microélectronique, la micro-informatique industrielle, et l'ingénierie système.



- Une expérience de chef d'entreprise à mi-parcours, dans une optique fort différente, l'édition de livres (six ans),

- Une autre période de six ans dans la formation pour jeunes adultes et l'enseignement de collégiens en zone à risques,

- au total trente-neuf années d'expérience et de vies professionnelles, actives, qui s'approchent du bilan final.





Permis B



Mes compétences :

Sciences de l'ingénieur

Enseignement en lycée général et technologique, collège

Génie électrique

Enseignement supérieur

Formateur Bac +2 à Bac + 5

Contrôle/commande de procédés continus (PHD)

Ingénierie système en industrie

Planification stratégique

Gestion de projets internationaux

Management

Direction d'une PME

MATLAB