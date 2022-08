Ingénieur INSA Lyon, DEA Photonique, ULP Strasbourg, EM Lyon, ESC Clermont Ferrand, KAIZEN Institut Seatle USA.



Evolution de carrière: Ingenieur de production, Responsable Projet d'étude, responsable développement, Directeur Développement, Directeur Général, Directeur de plate-forme filiale.



CROUZET Gard (30) GASTECHNIC Pforzeim (Allemagne),CLESSE Industries Clermont Ferrand (63) BRIFFAULT(27) ELECTROLUX PROFESSIONNEL (23 Aubusson)

et après ....



Français Allemand (bilingue) Anglais (courant) Italien, dans cet ordre.



Me trouver:



gilbertspiesser@gmail.com



0033 7 69 55 67 37



A ce jour: 9 La petite Cosse Chemin du Clot 34450 VIAS ou



GETEOR SAS 270 avenue des frères Lumière 69730 GENAY



Tel pro: 06 09 41 76 66...

Mail pro: gilbert.spiesser@geteor.com



A bientôt....

.............................................





Le Bourg 23200 Saint Amand (près d'Aubusson)



Mettre en oeuvre des projets d'améliorations continues, prendre en charge la gestion d'une PMI ou d'une filiale, développer les activités et les compétences, sont des missions qui me motivent.



Mes domaines privilégiés sont ceux du secteur mécanique: Usinage, fonderie, montage, test, dans des environnements fortement réglementé et des PMI de taille moyenne intégrant une chaîne de valeur large: étude, production, commercialisation.

Je suis disponible, mobile et peux rapidement démarrer.



KAIZEN



http://www.shingijutsuamerica.com/gallery/gallery_03.htm



Brevets



http://fr.espacenet.com/searchResults?locale=fr_FR&IN=Gilbert +Spiesser&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com





Formation MBA ESC Clermont Ferrand

http://reseau-esc-clermont.org/fichiers/trait_union22.pdf



Mes compétences :

Energies renouvelables