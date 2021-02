Enthousiaste et d’un naturel dynamique

Autonomie, sens des responsabilités et goût pour le management sont mes principales qualités.



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'équipe

Persévérance

Mécanique générale

Diesel

La maintenance

Installation

Ferries

Contrôle CND magnetoscopie et ressuage

Motorola Hardware

Organisation du travail

Sécurité au travail

Planification

Management