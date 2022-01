Gennaro MERCADANTE

Diplômé de SUPAERO j'ai choisi le conseil en management où j'ai développé une forte expertise dans la refonte des modèles opérationnels et la conduite du changement.

Après une première expérience sur les marchés financiers italiens, j'ai rejoint en 2010 un leader du conseil en management. je me suis d'abord focalisé sur la transformation de modèles opérationnels dans le secteur des services financiers et télécoms puis au sein d’entreprises manufacturières.

Au cours de ces 4 ans j'ai mis en œuvre des approches permettant d’appréhender de forts contenus techniques métiers et ai renforcé mes compétences fonctionnelles autour de l’optimisation des processus et des organisations, le pilotage de programmes, l’audit de risques opérationnels ou l’externalisation d’activités.

J'ai intégré STEP Consulting en 2014 pour me recentrer sur l'amélioration de la performance opérationnelle, en particulier dans les secteurs Aéronautique et Spatial (design to cost, contrôle de gestion, achats, manufacturing engineering, production)



Mes compétences :

Bilingual

Capital Markets

Conseil

Consulting

Derivatives

Direction générale

ECM

Equity Capital Markets

Equity Derivatives

Finance

IPO

Management

Management consulting

Senior management

Strategy