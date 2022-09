Gentiane DEDIEU (CHARLET)

Infirmière 2005 , je suis très impliquée dans mon travail. Mon parcours m'a permis de construire mon projet professsionnel.



Titulaire du DU "évaluation et de la démarche qualité dans les Etablissements sanitaires, sociaux et medico sociaux" depuis Octobre 2016,donner du sens a la demarche projet est ma devise.

La prévention des risques professionnels mintéressant particulièrement, j'ai obtenu la licence professionnelle des métiers de la sante au travail en 2022. Cette opportunite m'a permis de rassembler l'ensemble de mes competences acquises avec mon métier dinfirmière.



J'ai la chance de faire partie du groupe aqualande depuis octobre 2021.



Mes compétences :

Management de la qualité

Prevention des risques professionnels

Gestion de projet

Animation de reunions et formations