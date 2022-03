Geoffroy GIRAUX

Gestion d’applications en environnement Windows et Oracle, MySql, PostgreSql.

Chefferie de Projet

Assistance pour la définition de paramétrage

Reprise de données

Installation et configuration des progiciels métiers

Gestion des paramétrages des progiciels

Formation et assistance aux utilisateurs

Reporting et documentation de l’activité

Veille et mise à jour technologique et fonctionnelle

Gestion des modules complémentaires

Suivi de la relation fournisseur et de la maintenance

Infocentre BO xi et web

Oracle

Maintenance matériel et logiciels APPLE



Anglais, Allemand, Espagnol: lu,parlé,écrit.



Mes compétences :

Bo

Windows

SQL

Oracle