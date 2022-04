Georges CABRIT

Grande expérience de l’hôtellerie de luxe dans le secteur opérationnel et d'encadrement. Initialement de formation linguistique , je suis autodidacte dans le domaine de l'hôtellerie bien qu'ayant un BTS de mercatique hôtelière passé en candidat libre. J'ai travaillé au Club Méditerranée, puis me suis orienté vers l’hôtellerie de Luxe notamment au Negresco à Nice, pour la Société des Bains de Mer à Monaco et depuis 2006 au Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez ou j'occupe la fonction d'Attaché de Direction.