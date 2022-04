Georges CAPELLE

21 ans d'expérience



Je me voie comme un technicien avant tout. Je modélise des composants afin de réaliser des logiciels et je veille à leur bon développement. Je dois vérifier la maintenabilité, la robustesse, la simplicité et la performance des logiciels que je conçois. Et pour mener à bien, mes missions, je collabore avec les équipes fonctionnelles et les architectes.



*Compétences fonctionnelles :

- Domaines : Bancaire / Grande Distribution / Industrie / Tertiaire / Pharmaceutique / Protection Sociale / Gestion d’infrastructure.



- Gestion de projets et des ressources / AMOE / Conceptions / Réalisations / Formateur.



*Compétences techniques :

- langages : C# / .Net / Java / Android / Jquery /JavaScript / Ajax / Html5 / VB6 / VC++ / VBA / NSDK - NsProDoc / Korn Shell / Bourne Sh / AWK / PRO*C / Cobol / SQL / PL-SQL / Transact-SQL.



- Bases de données : DBA Oracle Applicatif / Oracle 11g / SQLServer / MySQL / DB2 / Sybase.



- Environnements : Citrix / Vmware / TSE / Windows / Unix AIX / Linux / Oracle SQL Developer / Eclipse / Sql Server Management Studio / QuantumDB / Team Foundation Server.



- Testing : TestDirector / Quality Center / QuickTest Pro.



- Server d’applications : IIS / Jboss / WebLogic.



- Modélisation : N-Tiers / Merise / UML



- Autres : Windew / MS Office / Continius / MEGA / AMC*Designor / Crystal Report / MS Project 2013 / Visual Studio / SharePoint



Mes compétences :

1 - Conceptions Techniques / Fonctionnelles

2 - Gestion de Projets / des ressources

4 - Testing / Qualité

3 - Formateur