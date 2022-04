Georges CARAGEORGES

CONSULTANT AMOA/ CP MOA ASSURANCES

Expert Fonctionnel Métier Assurance IARDTypes d’intervention



Mise en place de solutions métier paramétrables

Accompagnement au Changement et formation des Utilisateurs.

Pré-étude, Cahier des charges.

Conduite de Projets, encadrement d'équipes de conception et de réalisation

Qualité logicielle (Stratégies de tests, campagnes de tests et cas de tests)

PMO



Type d’Entreprise/Secteur

Compagnies d’Assurance IARD (en prestation et en interne)

Editeurs de progiciel Assurance

SSII



Type fonctionnel métier

Production, Sinistres, Comptabilité technique, Statistiques

Risques de Particuliers, de Professionnels et d’Entreprises







Mes compétences :

IARD

AMOA

Assurances