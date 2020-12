Georges CASADO

Je suis un Cadre Financier -doté de dix-neuf années d'expériences dans le monde de la Banque de réseau & le courtage - spécialiste du financement aux particuliers et aux personnes morales.

Mon rôle ici à la Banque Française Mutualiste est d'animer et coordonner les manifestations des mutuelles de la fonction publique sociétaires dans plusieurs départements (11, 30, 34, 48, 66, 84, une partie du 13)). j'assure le management en transversal d'un réseau de Responsables de Marchés BFM / Société Générale -sur ces régions- pour favoriser le déploiement de nos offres commerciales et promouvoir l'offre auprès des adhérents des mutuelles et associations partenaires .



Mes compétences :

courtage

négociation

immobilier

assurance

conseil

Création entreprise

Coaching

Management