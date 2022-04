Georges CHAPOUTHIER

De double formation neurobiologiste et philosophe, j'ai effectué une double carrière dans ces deux disciplines. En neurobiologie, j'ai publié, avec mon équipe, près de 200 articles sur l’anxiété et la mémoire des rongeurs. En philosophie, je suis spécialiste des rapports de l’homme et des animaux, sur lesquels il publié de nombreux livres pour le grand public, comme "L'homme, ce singe en mosaïque", "Kant et le chimpanzé" et, avec le roboticien Frederic Kaplan, "L’homme, l’animal et la machine".



Mes compétences :

Droits de l'homme

Éthique

mosaique

Neurobiologie