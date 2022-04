Docteur en neurosciences, je suis plus particulièrement spécialisée dans les domaines de la psychologie cognitive, des sciences cognitives, de la neuropsychologie, psychopathologie.



Je suis enseignante en psychologie cognitive, neurosciences et cognition et nutrition.



Mes travaux de recherche portent plus particulièrement sur la mémoire, la cognition spatiale (ex : représentation spatiale de l’environnement, carte mentale), la schizophrénie, l'attention, le pouvoir de l’inconscient, la perception des risques dans les transports et la prise de décision.



En dehors de la recherche pure, j'ai un fort intérêt et des compétences pour la communication scientifique, la valorisation de la Recherche et le neuro-markéting.



Possibilité de me contacter sur : celia.mores@yahoo.fr



Mots clefs : Neurosciences, cognition spatiale, mémoire, schizophrénie, recherche clinique et expérimentale, psychologie expérimentale, psychologie cognitive, psychosociologie, risque, prise de décision, cognition et nutrition.



Mes compétences :

Cognition

Modeles animaux

Psychologie

Psychosociologie

Recherche

Recherche clinique

Sciences cognitives

Sécurité

Transports