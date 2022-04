Georges COCKS

Diplômé d'un BTS Force de Vente, ce secteur pourtant pas facile est un jeu d'enfant. J'aspire à un niveau supérieur dans cette activité où toute autre. Ma qualité d'adaptation me permet d'envisager d'autres ouvertures sans rapports apparents. Le travail en groupe ou en complète autonomie ne me pose aucune contrainte. Mes excellentes qualités relationnelles m'ont permis de faire du tutorat, de la formation ainsi que de l'intérim managérial.

En parallèle j'exerce l'activité d'écrivain. J'ai été sollicité pour participer à des salons internationaux du livre.

Je recherche un éditeur pour poursuivre mes éditions voire reprendre des publications qui méritent une plus large diffusion. J'invite quiconque qui semble être intéressé à me contacter pour l'envoi de quelques extraits pour juger la qualité d'écriture.

Membre actif au CHSCT du groupe Orange, la sécurité et la santé des travailleurs est une mission qui demande une veille constante pour écarter les risques et les dangers partout dans l'entreprise.



Mes compétences :

Bricolage

Relation clients