Georges DELOCHE

Ecole Normale de Valence 5ans

Enseignant 10 ans

Agent Mandataire UAP 1 an

Commercial Salarié UAP 6 ans

BTS assurance par correspondance CNED

Formateur Polyvalent UAP 2 ans

Responsable France Formation UAP 2 ans

Inspecteur LOIRE 2 ans

Inspecteur RHONE 1,5 an

Inspecteur DROME 2 ans

Assistant Directeur Régional AXA 4 ans

Staf Direction Commercial Sue Est AXA en cours



Bientôt ( 2011 ) : Retraite

Et ... Depuis 2012, c'est fait !!!!



Mes compétences :

Dirigeant

Esprit d'équipe

Innovation

Relations humaines