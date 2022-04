Georges EL FARRANE

'Work smarter not harder' est ma devise.



Fort d'une expérience internationale dans la refonte des processus (Finance, Contrôle de Gestion, Supply Chain, Production, Qualité et logistique) et la mise en place de la démarche d'amélioration continue et l'ABC/ABM.



Aujourd'hui, je cherche des prescripteurs, apporteurs d'affaire et des clients qui souhaitent améliorer la pérformance de leurs entreprises.



Mes compétences :

Performance

Finance

Supply Chain

Business Process Reengineering

Gestion de projet

Système d'information

SCOR Model

Lean

Contrôle de gestion