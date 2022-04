Georges-Eric CLARY

Actuellement Directeur Général Adjoint chez Delsol (CA=35 Mio €), filiale de FDG Group:

En charge du développement de l'entreprise en France et à l'international, circuits GMS et sélectif.



- développement de résultat avec management d’équipes importantes : 140 personnes

- expérience forte à l’international, 8 ans d’expatriation : Pologne & Maghreb

- encadrement des équipes commerciales, marketing et logistiques : BtC et BtB

- expérience de distribution multicanaux : GMS / points de ventes de détail / collectivités

- double formation scientifique et managériale



Mes compétences :

Business

Commercial

Country manager

Directeur Business Unit

Directeur commercial

Europe

Europe de l'Est

FMCG

Hygiène

Investissement

Manager

Marketing

PME