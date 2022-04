Mesdames, Messieurs,



Suite à de nombreuses expériences, sur secteurs divers et variés, je cherche aujourd'hui un nouveau challenge.

Je suis à l’écoute des opportunités, et réalise souvent des prestations en tant que consultant freelance pour des entreprises européennes, qui souhaitent s'implanter en Afrique de l'Ouest.

Je suis ouvert à toutes propositions de créations ou reprises d'entreprises, aussi bien en Afrique qu'en Europe.

Je suis souvent en déplacement à l’étranger pour des études de marchés, il est donc préférable de me contacter par mail, si vous souhaitez correspondre avec moi : Farageor@hotmail.com



Cordialement,



Georges Farage



Mes compétences :

Dirigeant

Entrepreneur

Innovateur