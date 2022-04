Georges GAIDET

23 ans au service de l'Armée de l'Air

1 an à l'Aéropostale sur A300 B4

5 ans à EAGLE AVIATION sur A300 B4 puis A310-200 et A310-300

2 ans comme Leader Elec en Final Assembly à HAMBOURG sur A380 pour AAA

Depuis 2008 en Interim chez RANDSTAD pour SABENA TECHNICS sur les A310-300 de l'Armée de l'Air

une interruption où j'ai travaillé chez APPI pour EAM sur EMB145 à Clermont-Ferrant en Check "C"



Mes compétences :

Professionnalisme

Qualité

Ingénierie

Aéronautique

Management

Electronique