Georges GEREZ

Riche d'une expérience d'une trentaine d'années en tant que manager, puis formateur dans la grande distribution et plus particulierement dans le secteur du fruits et légumes, je souhaite à plus ou moins long terme exercer en tant que formateur pour un organisme de formation ou un cabinet de consultant.Ma passion, transmettre mon savoir, mon savoir faire et mon savoir être à des personnes qui souhaiteraient acquérir une qualification professionnelle en leur favorisant un accès à l'emploi.

J'ai pu agir comme véritable acteur de la grande distribution aupres de professionnels, d'etudiants en France et en Tunisie.

je me positionne comme un pédagogue,dynamique,organisé et diplomate.



Mes compétences :

Vente