Georges HEKIMIAN

Titulaire d'un doctorat en Sciences dans le domaine de la pharmacologie cardiovasculaire et d'un DESS de droit de la santé, j'ai une expérience internationale obtenue au sein des divisions Corporate R&D, Hygiène Beauté et Pharma de Procter & Gamble.



J'ai 4 grands domaines de compétence:

- la direction de projets et partenariats industriels dans le domaine des sciences de la vie

- les affaires scientifiques et réglementaires internationales produits cosmétiques

- le New Business Development : Licence - acquisition - valorisation

- les relations scientifiques exterieures



Mes compétences :

Affaires réglementaires

Business

Business development

Cosmétique

Développement

Développement pharmaceutique

Direction Projets

New business development