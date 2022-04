Georges-Henri LAUREAU

Je me présente comme un vendeur d’espaces et de services de communication. Pendant les quatre premières années de ma vie professionnelle j’ai été commercial dans des structures de petites à moyennes importances, puis j’ai pris des responsabilités en assumant seul la commercialisation d’un titre pendant plus d’une douzaine d’année, et enfin j’ai créé un service publicité intégré chez un éditeur, en interne et j’y suis resté une dizaines d’années. La plus grande partie de ma carrière a été consacrée à la presse professionnelle mais j’ai passé quatre ans dans la presse grand public. Je conçois mon activité comme une relation faite d’écoute, de partage et de créativité avec mes clients ou plus précisément avec mes partenaires.



Mes compétences :

BtoB

Vente

Web

Print

Presse professionnelle

Presse magazine