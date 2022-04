Georges HURTH

Débuts dans l'industrie mécanique d'une grande société fabricant des machines textiles, suivi d'une période de technico-commercial.

Titulaire de l'attestation de transport routier national et international, je peux louer mes services à des sociétés de transport.

je m'installe a mon compte en 1981; artisan dans le bâtiment spécialité mobilier haut de gamme.

Je fabrique également en parallèle des prototypes de voiture de sport, dans un cadre purement privé.

Je suis également musicien et ingénieur du son en sonorisation et studio d'enregistrement; depuis plus de 10ans j'organise des concerts de musique en France en partenariat avec des sociétés de diffusion musicale.

Fou de voile, je propose également des sorties en mer atlantique ou méditerranée sur des voiliers et des vieux gréements.



Mes compétences :

Coupe

Moto