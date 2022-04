Georges James NDZUTUE FOTSO

Professionnel de la comptabilité, de la finance et du contrôle de gestion avec plus de dix années d'expériences dans les métiers de l'audit et de la direction financière d'entreprises en Afrique subsaharienne.



Plus de sept années passées dans les fonctions managériales et la gestion des équipes (Manager audit, Directeur Administratif et Financier)



Expériences variées de plusieurs secteurs d'activité: audit, conseil de gestion, banque, services financiers, industrie, bois, services aéroportuaires et transports, Mines, eau, Pétrole, projets de développement,etc.



Plus de douze pays visités dans le cadre professionnel.



Dynamique, persévérant, travailleur, intuitif et appliqué





Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Contrôle de gestion

Gestion de la comptabilité

Gestion Financière