Georges KANAAN

Ingénieur électromécanique, spécialiste en énergie renouvelable et systèmes hybrides.

J'ai développé une expérience en dimensionnement et conception de systèmes de photovoltaïques, en stockage énergétique et une expertise de programmation et de modélisation.



Je m'intéresse au développement de la mobilité électrique et des réseaux électriques intelligents. Je suis compétent en développement d'algorithmes et modèles sous Matlab/Simulink, Modelica Dymola et C++.



Je cherche un poste en tant qu'ingénieur/consultant de développement énergétique ou de modélisation énergétique, à Paris, pour débuter dans les meilleurs délais possibles.



Mes compétences :

Energie solaire PV

Batterie Lithium-ion

Simulink

MATLAB

Dymola