Georges KRAGBA

Je suis à la recherche d'un poste de chef de projets télécoms.

Je dispose de bonnes connaissances générales des technologies de Télécommunications : LAN/WAN, IP, VoIP. Rigoureux, je suis doté d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, d'un bon relationnel et rédactionnel.





Mes compétences :

IP

XDSL

VoIP (Voice over IP)

Microsoft Windows 9x

Dynamic Host Control protocol

DSL

Alcatel

UDP

TCP/IP

SNMP

SIP

RTP

PABX

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

MAN

LPT

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

LAN/WAN

ICMP

FO

Ethernet

Domain Name Server Protocol

DSP

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ARP