Georges KRASNOVSKY

Diplômé de l’ESC Rouen en 1981, je mène un parcours professionnel varié dans les Ressources Humaines, en entreprise et en Cabinet, avec comme constante la volonté de faire converger la performance de l’entreprise et le développement des hommes qui la composent.



Dans un premier temps, j’acquiers une solide expérience du recrutement des cadres en entreprise (Sagem) puis en Cabinet (Peat Marwick puis Price Waterhouse).



J’élargis progressivement mon champ d’intervention pour couvrir l’ensemble du « développement RH » (recrutement, formation, gestion de la mobilité et des carrières, politique salariale, communication interne) et manager une équipe (Esys, société de services techniques, 1989-93).

C’est également à ce moment que je m’initie à l’animation de formation, activité que je poursuis par la suite dans les domaines : management, communication et développement personnel.



Je retourne pendant 2 ans au Conseil, où je développe une nouvelle compétence, en tant que Consultant en évolution professionnelle, pour des missions de bilans professionnels et d’outplacement de cadres.



De 1996 à 2003 chez Bull, dans un contexte en forte mutation, je joue un rôle d’accompagnement du changement et de pilotage de projets : ces derniers portent sur la refonte des outils et processus RH ainsi que sur l’évaluation et le développement des compétences (ingénierie de formation au management, identification et développement des potentiels, accompagnement de la mobilité…) en lien avec les enjeux stratégiques.



Depuis 2004, j’interviens en tant que Consultant ou Chef de Projet :

-Actions conseil ponctuelles en matière de recrutement, bilans professionnels, animation de formation

-Missions en entreprise, principalement de longue durée (Kohler, Nexter), portant notamment sur les aspects GPEC, classifications, parcours d’évolution.



Depuis octobre 2008 à l’Ecole Centrale de Paris, je mène une mission RH en lien avec les évolutions stratégiques et réglementaires à venir.



Mes compétences :

Développement RH

Processus RH

Ingénierie de formation

Accompagnement du changement

Gestion des compétences

Communication interne

Pilotage de projets

Conseil RH

High tech

International