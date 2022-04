Georges KUREK

Depuis 2002 ACHETEUR DE PRODUITS CONSOMMABLES INDUSTRIELS

groupe GESTAMP (Équipementier automobile)

site de GRETZ ARMAINVILLIERS et TOURNAN EN BRIE (Seine et Marne)

Achats de pièces de rechanges pour robots de soudure,

Outillage a main,

Outillage pour presse (poinçons, matrices)

Achats d’équipement de protection individuelle





1996 à 2001 Case France - Crépy en Valois (Oise)



ACHETEUR APPROVISIONNEUR

Mise en place d’une cellule Achats Applications Spéciales avec gestion des stocks

Achats de pièces diverses, mécano-soudure, composants électriques pour pelles et tractopelles.



1974 à 1996 Case France - Tracy le Mont (Oise)



SERVICE APPROS/ACHATS

Achats pièces du commerce(visserie,joint d'étanchéité,mise en place FIFO pour le stockage des joints)

sous-traitance+suivie : pièces mécaniques en externe.

chromage/nickelage des tiges de vérins et traitement thermiques/ébavurage manuel en CAT.

1980 à1985 CONTRÔLEUR pièces mécaniques et hydrauliques

MAGASINIER/CARISTE

PRÉPARATEUR DE COMMANDE



1974 à 1980 FRAISEUR OUTILLEUR



FORMATION

2005: Formation au logiciel S A P //2006 consultations via portail d’achats

2001 : Auditeur interne et externe – CETIM à La Défense



1996 à 1997 : Sessions au CEGOS – Paris

marketing stratégique / négociation achats

planning niveau I et II / communication orale



1986 à 1990 : Sessions au CDAF – Paris

- négociation et perfectionnement achats/ Gestion des stocks



1974 : niveau CAP fraiseur



Autodidacte

Informatique : Excel, Word, PowerPoint,internet

langue Espagnole (écrit /lecture)



Mes compétences :

Achats