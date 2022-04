Georges Laurent NNON

Formation

Master en administration des entreprises (IAE caen)

Lean Six Sigma Black Belt (RTA)

Analyses des causes racines des accidents : méthode Tap Root

Ingénieur polytechnicien (ENSP yaoundé Cameroun)



Expériences professionnelles

gestion des actifs(produire et maintenir) , gestion des opérations, gestion des projets d'amélioration continue dans les groupes tels que : Lafarge (Cimencam 9 ans), Barry Callebaut (Chococam 20 mois); Rio Tinto Alcan (Alucam depuis 2007 à ce jour)



Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion des actifs

Gestion de la performance

Diagnostic d'entreprise

Gestion de production

Gestion des entreprises

Mécanique

Management

Développement Stratégique

Enquêtes tap root