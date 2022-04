Georges LEGALLOIS

Quality Assurance Manager (IRCA Lead Auditor ISO 9001 certified) and Experienced project manager

Team leader and result oriented ,

My background and key experiences:

•Quality , Engineering & business management

•15 years in quality assurance , team management , project management in global leading companies. 3 years in development and manufacturing of wine industry devices.

•Native French and fluent English.

•Co-inventor on 5 international patents





Responsable Assurance Qualité ( Certifié IRCA Responsable d'audit ISO 9001) et Chef de projet confirmé

Engagé par les résultats et pour fédérer et manager les groupes.

Mon parcours:

-qualité, ingénierie et business management background

-15 ans d’expérience dans l'assurance qualité , le management d'équipes, la conception, et la gestion de projet au sein de grands groupes internationaux. 3 ans dans la conception et la fabrication de matériel vitivinicole.

-Bilingue Français /Anglais.

-Co-inventeur sur 5 brevets internationaux



Mes compétences :

Team management

Mechanical Engineering

Risk management

Project management

Design control

Medical device

FEA

21 CFR part 11

GD&T

Regulatory Affairs

Norme ISO 9001