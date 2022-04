Georges MALAC

Déposez votre fardeau.

Vos ancêtres vous ont offerts aussi les peurs, leurs secrets, leurs angoisses....

Cessez de transmettre à vos enfants ce poids psychogénéalogique.

Coupez les liens avec la Psychogéalogie Existentielle



La science génétique prouve qu'un traumatisme vécu par la mère se retrouve dans son l'ADN et dans l'ADN de son enfant, Préservez vos descendants de vos traumatisme et de ceux de vos ancêtres.



Découvrez le "Processus de Libération des Mémoires des Ancêtres"



Après plus de 15 ans de gestion de PME, une reconversion idéale, me voilà dans un métier "passion", accompagner les hommes et les femmes vers un mieux être, pour vivre pleinement La Vie.



Réveillez le leader en sommeil.

Coach holistique, je permets à mes clients de couper les liens du passé (psycho-généalogie) et d'optimiser leurs potentiels en sommeil.

Mon rêve : que tous nous osions déposer nos peurs, nos freins, nos limitations pour savourer tous les aspects de la vie.

L'Energie d'abondance, d'opulence et de richesse ne sont pas dans notre éducation Judéo Chrétienne et pourtant tout est disponible, changeons nos Énergies.

psychogénéalogie-énergétique.fr



"ILS NE SAVAIENT PAS QUE C'ÉTAIT IMPOSSIBLE ALORS ILS L'ONT FAIT".



Je vous aide à vous connecter à votre ETRE...



