Georges MARIE

Call2conf partenaire officiel de AT&T, premier opérateur télécom mondial, propose auprès des PME,PMI une solution de travail collaboratif à distance actuellement utilisée chez Renault-Nissan, Nestlé, Siemens, Groupe Volkswagen France …



C’est aujourd’hui l’unique service de web conférence unifiant la présentation et le partage de documents, l’audio conférence par son PC (VoIP jusqu’à 300 participants) ou Télécom ainsi que la vidéo conférence multipoints au sein d’une même solution.



Nous proposons un modèle de forfait à usage illimité et non plus un coût à la minute et par nombre de participants.

En temps que service externalisé (SaaS – Software as a Service), aucun investissement matériel n’est nécessaire pour démarrer vos réunions en ligne.



Outre la web-conférence, la solution intègre des modes dédiés à la formation en ligne (plusieurs animateurs, sous groupes de travail) et aux événementiels (jusqu’à 10 000 participants).



L’intégralité des données échangées sont sécurisées de bout en bout par une encryptions en SSL 128 bits.



www.call2conf.com



