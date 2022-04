Georges MESSIAEN

Bonjour,



Je m'appelle Georges.

Je suis Maître-Enseignant Reiki et praticien en massage-Reiki, cristallothérapie, acupression (Shiatsu), massage aux pierres chaudes.

J'exerce depuis plus de trente ans (massages de détente, de relaxation, anti-stress, sensitif...)

Je pratique le Reiki depuis 13 ans.

Voici 7 ans, j'ai "créé" ce que je nomme le Massage-Reiki.

Depuis peu, j'organise des formations en Massage-Reiki.

Se détendre par le massage et faire le plein d'énergie grâce au Reiki procurent un bien-être profond.



Au plaisir de vous lire.

Bonne journée.



www.energiedevie.net

edv-energiedevie.blogspot.com



Georges

Centre de formation EDV



Mes compétences :

Reiki usui Tibet

Massage relaxant