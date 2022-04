Georges MIGNON

Après avoir fait des études en menuiserie, obtenus mon CAP et travaillé 1 an dans l’entreprise MESNNESSON de BEZONS, j’ai intégré la société Snecma en qualité de magasinier, ou j’ai passé mon permis Cariste (IFTIM), pontier et élingueur. Passé dans les bureaux, réception et expédition, je me suis dirigé par la suite aux bureaux des méthodes forge puis aux achats en qualité d’approvisionneur consommables pour la Forge de GENNEVILLIERS.



Mes compétences :

eProcurement

Microsoft Excel

CATIA (2D)

Baan