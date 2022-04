GEORGES MONTEIRO

7 Square Francis Poulenc,

37000 TOURS.

georgesmonteiro@yahoo.fr

28 ans / Titulaire du permis B.



FORMATION



o Depuis Décembre 2013 : Collaborateur comptable au cabinet FIDUCIAL à Saint Avertin.



o Septembre 2011 - Décembre 2013 : Collaborateur comptable chez Grant Thornton à Tours, membre français de Grant Thornton International.



o Septembre 2010 – Septembre 2011 : Collaborateur Comptable au cabinet SOCOMA au Mans.



o Septembre 2009 – Août 2010 : Licence Professionnelle Collaborateur en Cabinet Comptable à l'université de Rennes 1.



o Septembre 2007 – Juin 2009 : BTS Comptabilité de Gestion et des Organisations (CGO) au Lycée Paul-Louis Courier (Tours).



o Septembre 2006 – Juin 2007 : Diplôme Préparatoire aux Études Comptables et Financières (DPECF) au Lycée Paul-Louis Courier (Tours).



o Septembre 2003 - Juin 2006 : Baccalauréat sciences technologiques et tertiaires. Spécialité : Comptabilité et Gestion au Lycée Paul-Louis Courier (Tours).



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



o Du 14 Septembre 2009 au 31 Août 2010 (34 semaines) : En contrat de professionnalisation dans le cadre de ma licence : Mission comptable au sein du cabinet SOCOMA au mans. Révision de dossiers, préparation de liasses fiscales, déclarations de TVA, déclarations de l'impôt sur le revenus, déclarations sociales diverses. J'ai participé à toute la période fiscale sans interruption.



o Du 3 Novembre 2008 au 22 Novembre 2008 : Stagiaire au Cabinet ECC, Experts-comptables et Commissaires aux comptes à Tours (travaux sur le logiciel Cegid Expert, rapprochement bancaire, déclaration de TVA...).



o Du 26 Mai 2008 au 28 Juin 2008 : Stagiaire au Cabinet Coudert, Commissaire aux comptes à Tours (travaux sur le logiciel MCC, travaux de consolidation...).



o Été 2007 et Été 2008 : Ouvrier à la production à l'usine des pneumatiques Michelin de Joué-les-Tours.



o Du 12 juin 2007 au 7 juillet 2007 : Stagiaire au Cabinet Conseil expert-finance à Bléré (travaux sur le logiciel Bilan plus).



Mes compétences :

Anglais

Cegid Expert

Connaissances en informatique

dynamique

Espagnol

Informatique

MCC

Microsoft Word Excel

Portugais