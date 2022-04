Georges NASR

Après plusieurs années passées dans la recherche et l'enseignement, j'ai intégré les SSII et les éditeurs de logiciel pour la mise en place des différents projets pour le compte des clients.

Dans un premier lieu, j'avais utilisé mes connaissances dans le domaine du biomédical pour développer des applications pour ce secteur, et par la suite je me suis penché sur la formation et le développement de projets de gestion informatique.



Mes compétences :

Développement informatique

Encadrement

Formation

Informatique